Пенсионный фонд Украины обеспечит выплаты в марте.

Пенсионный фонд Украины готов профинансировать выплату пенсий в марте. В связи с войной в Украине процедура выплат немного изменилась.

"В случае временного изменения фактического места жительства получателя выплата пенсии ему осуществляется путем перевода средств без открытия счета в банке на основании обращения (личного или с помощью средств телекоммуникационной связи или в личном электронном кабинете) в органы ПФУ", - говорится в заявлении ПФУ.

Выплата пенсии может производиться без учета сроков, определенных частью первой статьи 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". То есть, при необходимости, выплатный период может быть продлен после 25 числа.

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