Получение и использование карты бесплатное.

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance запустила карточку для украинцев, на которую будет начислять 75 долларов ежемесячно.

Об этом сообщила пресс-служба Binance.

В пресс-службе отметили, что карта Binance создана для всех текущих и новых пользователей Binance из Украины, которые были вынуждены переехать в страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) из-за войны с Россией. Это позволит перемещенным украинцам осуществлять или получать криптовалютные платежи, а также оплачивать ею покупки в магазинах Европейской экономической зоны, которые принимают карточные платежи. Получение и использование карты бесплатное.

"Беженцы, которые прошли проверку местными некоммерческими организациями и подали заявку на получение криптовалютных карт Binance, получат 75 BUSD, что эквивалентно 75 долларов США в месяц в течение трех месяцев в соответствии с рекомендованного уровня пожертвований УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев. Криптовалюта BUSD будет автоматически конвертирована в местную валюту во время оплаты картой", - говорится в сообщении.

Как получить криптографию Binance Refugee Crypto Card:

Беженцам нужно будет использовать существующий аккаунт, зарегистрированный в Украине, или зарегистрировать новую учетную запись Binance на украинский домашний адрес, даже если они проживают в другой стране ЕЭЗ.

Все пользователи должны будут пройти полную KYC-проверку.

"Кроме того, Binance Charity создала криптовалютный краудфандинговый сайт "Фонд экстренной помощи Украине", чтобы люди со всего мира могли жертвовать криптовалюту в поддержку Украины. Он уже собрал около 1 млн долл.", - добавили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Binance - сервис обмена криптовалют, который был создан в 2017 году, а в январе 2018 года сервис стал крупнейшим в мире по объемам торгов.

Как сообщал УНИАН, криптобиржа Binance ограничила доступ для пользователей из России. Пользователи пока смогут использовать только функцию вывода.

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