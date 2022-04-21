Пользователи пока смогут использовать только функцию вывода.

Криптобиржа Binance ограничила доступ для пользователей из России из-за санкций.

Об этом говорится в сообщении на сайте Binance.

"Учетные записи пользователей из РФ, общая стоимость криптоактивов которых превышает 10000 евро, будут ограничены. Пользователи пока смогут использовать только функцию вывода. На этих аккаунтах будут ограничены возможности ввода средств и торговли. Лимит также распространяется на все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в продуктах Binance Staking и Binance Earn", - говорится в сообщении.

Отмечается, что счета россиян, которые проживают за пределами своей страны, и счета российских граждан или лиц, проживающих в РФ, у которых общая стоимость криптоактивов не превышает 10000 евро, не будут затронуты и останутся активными.

А те, чей баланс в криптовалюте превышает 10000 евро, должны закрыть любые контракты в течение 90 дней, начиная с сегодняшнего дня. Открытие новых позиций запрещено.

В Binance добавили, что биржа пока планирует прекращать работу в России. В то же время они поддержат санкции, если этого потребует международное сообщество.

Binance - сервис обмена криптовалют, который был создан в 2017 году, а в январе 2018 года сервис стал крупнейшим в мире по объемам торгов.

Как сообщал УНИАН, в марте биржа Binance прекратила поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России. Также в России на Binance будут недоступны транзакции, инициированные с картами Mastercard и Visa, выпущенными банками за пределами РФ.

Также Binance исключила возможность совершения транзакций P2P для ряда российских банков и платежных систем. Из списка BinanceP2P исключены: Сбербанк; Газпромбанк; Альфа Банк; Открытие; ВТБ; перевод с банковской карты (Россия); SBP - быстрый банковский перевод; Мир.

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