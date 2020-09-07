Продажа валюты превысила ее покупку девятый месяц подряд.

Украинцы в августе продали через банковскую систему 1,448 млрд долл., или на 151,2 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты превысила ее покупку девятый месяц подряд.

Читайте такжеНацбанк на этой неделе купил почти $130 миллионов

С начала года, за январь-август, украинцы продали через банковскую систему на 1,121 млрд долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Предыдущие показатели

В марте 2020 года украинцы продали через банковскую систему 1,306 млрд долл., или на 81 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили. продажа валюты превысила ее покупку четвертый месяц подряд.

С начала года, за январь-март, украинцы продали через банковскую систему на 475 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Украинцы в 2019 году продали через банковскую систему 14,943 млрд долл., или на 176,8 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий