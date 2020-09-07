Украинцы все чаще продают валюту / фото УНИАН Владимир Гонтар

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты превысила ее покупку девятый месяц подряд.

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С начала года, за январь-август, украинцы продали через банковскую систему на 1,121 млрд долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Предыдущие показатели

  • В марте 2020 года украинцы продали через банковскую систему 1,306 млрд долл., или на 81 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили. продажа валюты превысила ее покупку четвертый месяц подряд.
  • С начала года, за январь-март, украинцы продали через банковскую систему на 475 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.
  • Украинцы в 2019 году продали через банковскую систему 14,943 млрд долл., или на 176,8 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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Автор: Екатерина Жирий