Основными доходами общего фонда местных бюджетов стали налог на доходы физических лиц, единый налог и плата за землю.

Поступления в общий фонд местных бюджетов за первый квартал 2023 года составили 103,8 млрд грн, что на 17,1 млрд грн или 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Основными доходами общего фонда местных бюджетов без учета межбюджетных трансфертов стали налог на доходы физических лиц (68,2 млрд грн), единый налог (13,5 млрд грн) и плата за землю (7,9 млрд грн).

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Еще 1,9 млрд грн принес налог на недвижимое имущество, 4,7 млрд грн – акцизный налог, 3,7 млрд грн – налог на прибыль предприятий частного сектора экономики, 3,8 млрд грн – доходы от других налогов.

"Весомый прирост доходов общего фонда местных бюджетов зафиксирован в таких областях: Житомирской (+61%), Черниговской (+58,4%), Закарпатской (+53,3%), Волынской (+48,2%), Черкасской (+46,1%), Львовской (+43,6%), Ривненской (+42,4%), Черновицкой (+42%)", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкономики, увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или с территорий, которые были или являются временно оккупированными вооруженными формированиями РФ.

Наименьший показатель доходов общего фонда местных бюджетов выявлен на территории тех областей, где проходят активные боевые действия или которые были или являются временно оккупированными вооруженными формированиями РФ, в частности в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

Госбюджет-2023

3 ноября 2022 года Рада приняла госбюджет-2023. Сообщалось, что финансирование общего фонда госбюджета в 2023 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 1 516 873,9 млн грн, в том числе внешних - 1 426 149 млн грн, внутренних – 90 724,9 млн грн.

Дефицит госбюджета составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции составляет 28%.

Объем платежей по погашению государственного долга на 2023 год прогнозировался в сумме 414 994,5 млн грн, в том числе погашение государственного внешнего долга - 98 948,2 млн грн, государственного внутреннего долга - 316 046,3 млн грн.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2023 год прогнозировался в объеме 326 283,5 млн грн, в том числе государственного внутреннего долга - 263 905,5 млн грн, государственного внешнего долга - 62 378 млн грн.

7 февраля 2023 года Рада в первом чтении поддержала изменения в госбюджет-2023.

21 марта 2023 года Рада увеличила расходы госбюджета на 500 миллиардов гривень.

Дефицит госбюджета в первом квартале 2023 года составил 220 миллиардов гривень. За март 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 152,2 миллиарда гривень.

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