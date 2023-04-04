За март 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 152,2 миллиарда гривень.

За первые три месяца 2023 года государственный бюджет ыполнен с дефицитом в сумме 220,3 миллиарда гривень.

Об этом сообщили в Министерстве финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы. Отмечается, что за март 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 152,2 млрд грн.

В частности, за счет налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров поступило 29,3 млрд грн, налога на прибыль предприятий – 26,2 млрд грн. В виде международной помощи (грантов) поступило 45,8 млрд грн. Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в марте 2023 года составили 36,2 млрд гривень.

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Расходы государственного бюджета за первые три месяца 2023 года составили 747,4 млрд грн, в том числе общего фонда - 635,5 млрд грн, или 88,7% от росписи отчетного периода.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-март 2023 года составили 403,5 млрд грн, или 83,7% от запланированных на этот период.

Государственный бюджет Украины - новости

Как сообщал УНИАН, 3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год. Дефицит госбюджета составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции составляет 28%. Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов, расходы будут составлять 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.

По данным Минфина, дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году составил 911,1 млрд грн. Кассовые расходы госбюджета составили 2,702 трлн грн, или 92,2% от росписи отчетного периода. Платежи по погашению государственного долга за 2022 год составили 448,6 млрд грн (99,4% от плана).

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