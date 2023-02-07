Предполагается увеличение расходов бюджета на общую сумму 5,5 млрд грн.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об увеличении расходов госбюджета на 2023 год на 5,5 млрд грн.

Как сообщается на сайте парламента, за соответствующее решение проголосовали 266 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предложено выделить средства на Минвосстановления, передать ему распорядителей и бюджетные программы Минрегиона и Мининфраструктуры, а также передать в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (52,5 млрд грн) от Минфина Минвосстановлению.

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Кроме этого, предусматривается увеличение расходов бюджета на общую сумму 5,5 млрд грн. Из них – 1,35 млрд грн на новую бюджетную программу по реконструкции или модернизации трех больниц (Охматдет, университетской клиники в Киеве и реабилитационного центра во Львове). Средства будут привлечены за счет кредита от правительства Австрии.

Также 1,12 млрд грн планируется потратить на программу восстановления мостов (кредит правительства Великобритании), а 1,28 млрд грн – на гранты для малого и микробизнеса из сферы переработки (за счет возврата в государственный бюджет средств от Фонда безработицы).

Госбюджет-2023:

3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.

Дефицит госбюджета составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции составляет 28%.

Доходы государственного бюджета в 2023 году ожидаются на уровне 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.

31 января 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об увеличении расходов госбюджета на 2023 год на 5,5 млрд грн.

2 февраля 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что для покрытия дефицита госбюджета нужны еще $10 миллиардов.

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