19 миллиардов гривень направят в резервный фонд госбюджета, который используется для экстренных мер.

Верховная Рада проголосовала за закон за основу и в целом об изменениях в государственный бюджет, расходы его вырастут на 537 миллиардов гривень.

Об этом сообщила глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа на своей странице в Facebook.

"Согласно закону, 518 миллиардов гривень пойдут на нужды армии, в частности, на зарплаты военным, оплату питания и производство, закупку оружия. Остальные 19 миллиардов гривень направят в Резервный фонд госбюджета, который используется для экстренных мер", - говорится в сообщении.

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При этом в процессе рассмотрения документа бюджетный комитет добавил к законопроекту норму о том, что средства Резервного фонда могут быть использованы, в частности, на выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих и на строительство фортификационных сооружений.

Госбюджет-2023

Рада приняла госбюджет-2023 в рекордные сроки.

Финансирование общего фонда госбюджета в 2023 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 1 516 873,9 млн грн, в том числе внешних - 1 426 149 млн грн, внутренних – 90 724,9 млн грн.

Объем платежей по погашению государственного долга на 2023 год прогнозируется в сумме 414 994,5 млн грн, в том числе погашение государственного внешнего долга - 98 948,2 млн грн, государственного внутреннего долга - 316 046,3 млн грн.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2023 год прогнозируется в объеме 326 283,5 млн грн, в том числе государственного внутреннего долга - 263 905,5 млн грн, государственного внешнего долга - 62 378 млн грн.

Дефицит госбюджета составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции составляет 28%.

Доходы государственного бюджета в 2023 году ожидаются на уровне 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.

31 января 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об увеличении расходов госбюджета на 2023 год на 5,5 млрд грн.

7 февраля 2023 года Рада в первом чтении поддержала изменения в госбюджет-2023.

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