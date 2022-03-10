На отдельном балансовом счете Казначейства накоплено более 1 млрд грн нераспределенных поступлений части (13,44%) акцизного налога.

Кабинет министров утвердил изменения в порядок зачисления части акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.

"Постановление устанавливает доли для автоматического распределения между местными бюджетами части (13,44%) акцизного налога с топлива в первом полугодии 2022 года. Указанные доли определены исходя из объемов реализованного субъектами хозяйствования розничной торговли топлива на соответствующей территории за второе полугодие 2021 года с учетом данных регистраторов расчетных операций согласно информации ГНС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 10 марта с начала 2022 года на отдельном балансовом счете Казначейства накоплено более 1 млрд грн нераспределенных поступлений части (13,44%) акцизного налога с топлива. Распределение указанных средств между местными бюджетами Казначейство начнет сразу после вступления в силу данного постановления.

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