Программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, которые будут пополняться ежемесячно. Эти средства можно будет использовать после достижения совершеннолетия, говорит нардеп.

Дети, которые будут иметь экономический паспорт, будут получать на спецсчета средства от рентных платежей. На момент достижения совершеннолетия они будут иметь по $10 тысяч долларов.

Об этом в кулуарах Рады сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает НВ.

"Я не исключаю, что мы будем предоставлять такую возможность детям, которые рождены с 2019 года", — отметил он.

Гетманцев отметил, что программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, которые будут пополняться ежемесячно. Эти средства можно будет использовать после достижения совершеннолетия.

Читайте такжеЗеленский рассказал, кто из пенсионеров в следующем году получит доплату"У нас рождается около 300 тысяч детей в год. Есть определенные отчисления от ренты. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. Например, от приватизации, импортного НДС. Пока что мы говорим только о ренте. Рента распределяется между теми детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца. Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Мы рассчитываем на то, что по достижению совершеннолетия ребенок должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Бесспорно, в гривне с учетом инфляции", — пояснил нардеп.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.

Согласно пояснительной записке к документу, его целью является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранения пробелов действующего законодательства.

Напомним, что 1 декабря глава государства выступил с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Ранее Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря с участием "представителей России" попытки государственного переворота в Украине. СБУ сейчас расследует это дело.

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Автор: Марта Гичко