В частности, Украина готова наладить сотрудничество с Люксембургским космическим агентством.

Украина заинтересована в сотрудничестве с Люксембургом в сфере инновационных технологий и развитии таких отраслей, как IT-технологии, кибербезопасность, цифровое развитие, а также возобновляемые источники энергии и космическая отрасль.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелом 12 февраля, передает пресс-служба правительства.

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«Люксембург является одним из лидеров в развитии IT-технологий, и Украина заинтересована в налаживании двустороннего сотрудничества в этой сфере», - подчеркнул глава украинского правительства.

Также Шмыгаль сообщил, что Украина готова наладить стабильное сотрудничество с Люксембургским космическим агентством.

«Мы заинтересованы в двустороннем сотрудничестве в области исследования космоса и использования космических ресурсов, в том числе и в рамках международного проекта «Артемида», к которому наше государство присоединилось в ноябре прошлого года», - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины отметил, что Люксембург является одним из перспективных торговых партнеров и надежным инвестором в украинскую экономику. Среди шагов, которые будут способствовать развитию двусторонних отношений между государствами, по его словам, может стать заключение соглашения об экономическом сотрудничестве.

Что этому предшествовало

11 февраля 2021 года Украина и Евросоюз согласовали дальнейшие практические шаги относительно начала диалога об обновлении параметров зоны свободной торговли.

Также 11 февраля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что интеграция в цифровой рынок ЕС является целью Украины, а взаимное признание электронных доверительных услуг может произойти уже в ближайшие годы.

По словам вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, интеграция Украины в Единый цифровой рынок Европейского Союза приведет к росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины.

В декабре 2020 года Министерство цифровой трансформации представило обновленную Дорожную карту интеграции Украины в Единый цифровой рынок Европейского Союза, которая является инструментом подготовки к получению государством режима внутреннего рынка с Евросоюзом.

Согласно исследованию Министерства цифровой трансформации, Украинского центра европейской политики и Центра анализа международной торговли при Киевской школе экономики, достижение высокого уровня цифровизации и регуляторного сближения с ЕС может увеличить объемы экспорта товаров из Украины в Евросоюз на 11,8-17%, объемы экспорта услуг – на 7,6-12,2%. В свою очередь, импорт товаров из ЕС может увеличиться на 17,7-27,7%, импорт услуг – на 5,7-9,1%.

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Автор: Анна Нагорная