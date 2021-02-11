По словам премьера, взаимное признание электронных доверительных услуг может произойти уже в ближайшие годы.

Интеграция в цифровой рынок ЕС является целью Украины, а взаимное признание электронных доверительных услуг может произойти уже в ближайшие годы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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«Наша цель - это интеграция в цифровой рынок ЕС. И мы рассчитываем на взаимное признание электронных доверительных услуг в ближайшие годы», - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что Еврокомиссия оказывает последовательную поддержку правительственным инициативам, в частности, способствует развитию электронного управления в Украине.

Что этому предшествовало

По словам вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, интеграция Украины в Единый цифровой рынок Европейского Союза приведет к росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины.

В декабре 2020 года Министерство цифровой трансформации представило обновленную Дорожную карту интеграции Украины в Единый цифровой рынок Европейского Союза, которая является инструментом подготовки к получению государством режима внутреннего рынка с Евросоюзом.

Согласно исследованию Министерства цифровой трансформации, Украинского центра европейской политики и Центра анализа международной торговли при Киевской школе экономики, достижение высокого уровня цифровизации и регуляторного сближения с ЕС может увеличить объемы экспорта товаров из Украины в Евросоюз на 11,8-17%, объемы экспорта услуг – на 7,6-12,2%. В свою очередь, импорт товаров из ЕС может увеличиться на 17,7-27,7%, импорт услуг – на 5,7-9,1%.

"Дія": что известно о проекте

В октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации представило обновленное мобильное приложение для оцифрованных документов "Дія 2.0". Обновленная версия приложения содержит следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, цифровой налоговый номер в дополнение к цифровому внутреннему и заграничному паспортам, водительским правам, техпаспорту и автостраховке, которые были еще в старой версии.

Также мобильное приложение отображает актуальное место регистрации проживания согласно паспорту или свидетельству о рождении.

Кроме того, с помощью обновленного приложения можно проверить наличие штрафов и оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, долги по исполнительному производству относительно физлица-должника, передавать право на управление транспортным средством через заказ электронного свидетельства о его регистрации и подать заявку на получение 8 тысяч гривень помощи от государства.

В январе 2021 года Федоров анонсировал 6 цифровых проектов, которые планируется запустить в первом квартале 2021 года.

В частности, это электронная подпись в приложения "Дія", функции смены регистрации места жительства, сообщения о начале выполнения работ и вводе в эксплуатацию строительных объектов класса CC2 и СС3, автоматической (без посредника) регистрации услуг для бизнеса, а именно физлиц-предпринимателей, а также электронное медицинское заключения в системе eHealth и перевод в "Дія" услуг кабинета налогоплательщика.

Правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач работы, ключевую роль отведя сервису "Дія" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Павел Степанец