Кроме того, это первый такой кредит, который МВФ согласился выделить стране, которая находится в состоянии войны.

Исполнительный совет МВФ одобрила четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму $15,6 млрд для помощи Киеву покрывать насущные финансовые потребности на фоне войны.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. "Этот кредит является крупнейшим для Украины со времени полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года и первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, участвующей в активном конфликте", - подчеркнуло агентство.

Решение формализует соглашение, достигнутое с Украиной 21 марта. Оно поможет разблокировать масштабное финансирование Украины со стороны международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк.

Видео дня

Война в Украине и помощь МВФ

После нападения России МВФ предоставил Украине экстренное финансирование на сумму $1,4 млрд, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах.

13 октября 2022 года экстренное финансирование от МВФ в размере $1,3 млрд поступило в Украину.

20 декабря 2022 года МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины.

А 20 февраля этого года стало известно, что правительство рассчитывает на начало Международным валютным фондом новой многолетней программы для Украины объемом более $15 млрд.

Вас также могут заинтересовать новости: