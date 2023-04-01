После войны хотят усилить конкуренцию на рынке газа.

Украинское правительство в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) анонсировало повышение тарифов на газ и электроэнергию. Когда это произойдет - не раскрывается.

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усилились войной", - сообщается в Меморандуме с МВФ.

В частности, после окончания войны понадобится восстановление и усиление конкуренции на оптовом и розничном рынках газа.

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"Кроме того, обеспечение устойчивости системы и снижение квазифискальных обязательств потребует постепенного увеличения газа и тарифов на электроэнергию для возмещения расходов при выделении адекватных и целевых ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств", - заявили власти Украины.

Одним из главных приоритетов называется сдерживание неблагоприятного влияния войны на сектор. Это предполагает обеспечение того, что достаточные ресурсы могут быть направлены на основные крупные предприятия с государственным участием.

"В краткосрочной перспективе меню вариантов включает повышение тарифов, обеспечение внешнего финансирования или прозрачную и исключительную прямую поддержку бюджета", - отмечается в документе.

Меморандум с МВФ и новый кредит для Украины

Недавно МВФ одобрил рекордный кредит для Украины в размере $15,6 миллиарда. Первый транш в размере $2,7 миллиарда поступит уже в ближайшее время.

В меморандуме указывается, что Украина обязалась провести реформу пенсионной системы и системы соцобеспечения, а также вернуть обязательное декларирование доходов чиновников.

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