В подписанном с МВФ меморандуме украинские власти пообещали усовершенствовать систему социальной защиты.

Украина обязалась провести реформу пенсионной системы и системы соцобеспечения. Об этом говорится в Меморандуме о намерениях, который украинские власти подписали с руководством МВФ.

"Мы предпримем существенные изменения в системах пенсионного и социального обеспечения после комплексных реформ в социальной политике", - заявили в документе украинские представители.

В рамках реформы Украина намерена усилить показатели адресности социальной помощи и будет более тщательно проверять, действительно ли получатель нуждается в социальной помощи от государства.

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Также украинское государство планирует после войны создать "сеть социальной защиты" для удовлетворения потребностей уязвимых категорий граждан. Это будут делать "по мере сокращения расходов на оборону".

Меморандум с МВФ и крупный кредит для Украины

Накануне стало известно, что МВФ одобрил кредит для Украины в размере 15,6 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что это максимальный кредит, который МВФ когда-либо выдавал стране, находящейся в состоянии высокоинтенсивной войны.

Как ожидается, первый транш в размере 2,7 миллиарда долларов Украина получит уже в ближайшее время. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, эти деньги значительно усилят финансовую систему государства.

Между тем сам МВФ изменил свой экономический прогноз для Украины. Аналитики фонда полагают, что реальная зарплата в Украине сократится еще на 2% в текущем году. Но уже со следующего года начнется ее рост.

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