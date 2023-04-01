Ожидается, что в 2023 году инфляция составит 20,0%.

Международный валютный фонд изменил свой прогноз по экономике Украины на период с 2023 по 2027 год.

Как говорится в сообщении на сайте МВФ, ВВП Украины снизился на 30,3% в 2022 году. Согласно прогнозу, в 2023 году, ВВП может колебаться от падения на 3,0% до роста на 1,0%.

В МВФ считают, что в дальнейшем экономика Украины будет расти: в 2024 году – на 3,2%, в 2025 году – на 6,5%, в 2026 году – на 5,0% и в 2027 году – на 4,0 %.

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Ожидается, что в 2023 году инфляция составит 20,0%, в 2024 году – 12,5%, в 2025 году – 8,0%, в 2026 году – 6,0%, в 2027 году – 5,0%.

По данным МВФ, реальная зарплата в 2023 году сократится еще на 2,0%. В 2024 году рост будет составлять 2,5%, в 2025 году 5,0%, в 2026 году 5,0%, в 2027 году 4,0%.

"Как только позволят условия, официальные органы должны перейти к более гибкому обменному курсу, ослабить чрезвычайные валютные меры и вернуться к системе таргетирования инфляции", – говорится в сообщении.

Война в Украине и прогнозы МВФ

В ноябре 2022 года в МВФ заявили, что мировой экономике грозит новый спад в рекордно короткий срок . Эксперты прогнозировали, что кризис будет затяжным и тяжелым, поскольку на решение связанных с ним проблем нужно очень много времени.

В январе 2023 года в МВФ прогнозировали, что из-за войны в Украине девять из десяти стран снизят темпы развития. Согласно обнародованным материалам, перспективы менее мрачны, чем в октябрьском прогнозе МВФ, однако эскалация войны в Украине остается серьезной угрозой глобальной стабильности.

В марте 2023 года МВФ прогнозировал, что 2023-й станет еще одним сложным годом для мировой экономики. Глобальный рост замедлится до уровня ниже 3 процентов. В МВФ отметили, что даже с лучшими прогнозами на 2024 год, глобальный рост будет оставаться значительно ниже исторического среднего показателя в 3,8%.

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