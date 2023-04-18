Их хотят лишить ресурсов для финансирования боевых действий в Украине.

Украинские и американские прокуроры работают над механизмами ареста зарубежных активов российской ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время встречи со своим американским коллегой Мерриком Гарландом в рамках рабочего визита в США. По его словам, страны объединены целью обеспечить ответственность за международные преступления, совершенные российскими войсками в Украине.

Еще одним приоритетом он назвал привлечение к ответственности "Группы Вагнера". "Наш долг - лишить эту преступную организацию ресурсов для финансирования боевых действий в Украине и дальнейшего подрыва мира и безопасности в мире", - сказал Костин.

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Генпрокурор приветствовал решение США о назначении своего прокурора в Международный центр по преследованию преступления агрессии, который заработает летом в Гааге на базе Евроюста. Кроме того, он отметил решение Минюста США назначить постоянного советника по правовым вопросам в Киеве, что в свою очередь усилит сотрудничество с ФБР.

Преступления ЧВК "Вагнер" в Украине

Напомним, вчера российская правозащитная организация Gulagu.net обнародовала разговор с "вагнеровцами" - оккупанты признались в казнях и убийствах военнослужащих и мирных украинцев.

В Офисе генерального прокурора заявили, что начинают проверку информации об убийстве украинских детей боевиками. К этому расследованию должны присоединиться и иностранные правоохранители.

Недавно стало известно, что наемники "Вагнера" замучили мирного украинца, выдав его за "наемника" из Грузии.

В Украине ЧВК "Вагнера" признана международной преступной организацией. США объявили их транснациональной преступной организацией.

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