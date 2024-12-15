По словам Андрея Сибиги, для поддержки Украины нужно использовать не только прибыль, но и сами активы.

Западные партнеры Украины должны перейти от замораживания российских активов к их конфискации. С таким призывом в соцсети х выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, пришло время "переходить от замораживания к аресту" - в частности, использовать не только доходы, но и сами активы "для поддержки обороны, устойчивости и восстановления Украины".

"Заставить агрессора возместить убытки и ущерб является справедливым и законным", - подчеркнул дипломат.

Видео дня

Замороженные активы РФ - последние новости

Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, когда Киев получит первые транши с активов РФ. По его словам, страны "Группы семи" (G7) завершают процесс передачи Украине первых траншей из 50 миллиардов долларов за счет замороженных активов РФ в США и Европейском Союзе.

Как сказал Блинкен, США "полны решимости" и вместе с G7 завершают передачу 50 миллиардов долларов, обеспеченных российскими активами, "эти деньги пойдут от нас в следующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину в следующем году".

Ранее в Евросоюзе сообщили о важном шаге по замороженным активам РФ. В частности, Украина и Евросоюз подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи на 18,1 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

Вас также могут заинтересовать новости: