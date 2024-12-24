Финансирование осуществляется за счет взноса США в рамках инициативы стран G7 ERA.

Украина получила грант от США в размере 1 миллиарда долларов. Впервые в государственный бюджет поступили средства, обеспеченные доходами от замороженных активов РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"В государственный бюджет Украины поступил грант в 1 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки в рамках Программы Всемирного банка по второму займу в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL)", - говорится в сообщении.

Финансирование осуществляется за счет взноса США в 20 миллиардов долларов в рамках инициативы стран G7 ERA объемом 50 миллиардов долларов. Это первый транш из фонда Всемирного банка "Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине".

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"Впервые Украина получает средства, которые будут профинансированы за счет доходов от замороженных активов РФ. Благодарен США за быстрое принятие решений и готовность находить новые механизмы для поддержки Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отмечается, что программа DPL направлена на поддержку проведения реформ в Украине. Предусмотренные средства зачисляются в общий фонд госбюджета единым траншем по результатам выполненных до ее подписания задач.

Ключевые реформы касались укрепления основ экономической политики, направленной на обеспечение устойчивого роста. В частности, реформы, связанные с железнодорожной инфраструктурой, таможенной и налоговой политикой, борьбой с коррупцией, государственными предприятиями и развитием частного сектора.

Международная поддержка Украины - последние новости

Украина завершает 2024 год в условиях финансовой устойчивости, и правительство уверено в покрытии необходимых расходов в следующем году, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, государство ожидает в следующем году привлечь более 38 миллиардов долларов внешнего финансирования для покрытия важнейших невоенных бюджетных расходов, а также получить средства от замороженных российских активов.

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