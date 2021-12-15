Уже на этой неделе Совет директоров Всемирного банка будет рассматривать предоставление Украине этого кредита.

Украина планирует получить кредит в 300 млн евро от Всемирного банка на реализацию программы президента Владимира Зеленского по термомодернизации многоэтажных домов, школ, садиков, больниц.

Об этом сообщила глава Министерства экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

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"Хорошая новость – уже 17 декабря Совет директоров Всемирного банка рассмотрит выделение Украине 300 млн евро в рамках второго транша по проекту "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Эти средства будут направлены прежде всего на финансирование президентского проекта "Энергетическая независимость", - написала она.

"Большая термомодернизация":

1 декабря во время ежегодного послания в зале парламента президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году начнется масштабная программа "Большая термомодернизация", что позволит застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоносители.

"В 2022 году мы начнем большую программу – "Большая термомодернизация". Мы планируем утеплить тысячи именно тысячи, не единичные случаи - многоэтажных домов, школ, садиков, больниц", - сказал он.

По словам президента, это позволит застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоносители и впервые получить настоящую энергетическую независимость.

Автор: Дмитрий Шварц