В июне прошлого года Кабмин упростил доступ бизнеса к кредитам, выдаваемым представителям малого и микробизнеса.

Привлечение представителей креативного бизнеса к государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в краткосрочной перспективе не планируется, им надо искать другие источники получения ресурсов.

Об этом сообщил во время онлайн-конференции исполнительный директор Фонда развития предпринимательства (ФРП) Андрей Гапон.

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"Относительно расширения программы "5-7-9%" в этом направлении (кредитование креативных индустрий – УНИАН) не могу говорить о долгосрочном будущем, но пока это не планируется", - отметил Гапон.

По его словам, основная причина заключается в том, что банки считают креативные индустрии "не совсем платежеспособными".

"Этот вопрос поднимался неоднократно, с представителями разных министерств общались по этому вопросу... Наша программа ("Доступные кредиты 5-7-9%" - УНИАН) предоставляет много полномочий банкам по выбору клиентов, и банки рассматривают эту индустрию (креативные сферы бизнеса – УНИАН) как не совсем платежеспособную, это влияет на решение вопроса по кредитованию таких предприятий", - сказал Гапон.

При этом он добавил, что креативным индустриям в такой ситуации нужно искать другие источники получения средств, например, через субсидии или гранты.

"К сожалению, такая сейчас ситуация, что эта отрасль (креативный бизнес - УНИАН) больше требует не кредитов, а субсидий или грантовой помощи", - подчеркнул исполнительный директор ФРП.

"Доступные кредиты 5-7-9%":

14 января 2020 года Верховная Рада Украины приняла закон о создании Фонда развития предпринимательства с целью обеспечения доступного кредитования малого и среднего бизнеса в стране.

3 февраля правительство Украины в партнерстве с Фондом развития предпринимательства объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности работающего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.

По состоянию на 15 ноября 2021 года с момента старта программы было выдано 26822 кредита на общую сумму 70,9 млрд грн.

По состоянию на 22 ноября 2021 года с момента старта программы выдано 27 203 кредита на общую сумму 72,3 млрд грн.

Креативные индустрии:

Креативные индустрии (Creative industries) - это перечень видов экономической деятельности, имеющих потенциал к созданию добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и/или креативное выражение, а их продукты и услуги являются результатом индивидуального творчества, навыков и таланта.

Автор: Богдан Слуцкий