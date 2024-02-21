Средства МВФ, вероятно, станут вторым по величине финансовым "спасательным кругом" для Киева после грантов и кредитов ЕС.

Украина близка к соглашению с Международным валютным фондом о получении следующих 900 миллионов долларов из своего кредита в 15,6 миллиардов долларов, что станет поддержкой для опустошенного войной бюджета страны и вотумом доверия.

Как пишет Bloomberg, Украина рассчитывает достичь соглашения с сотрудниками МВФ уже в четверг, по словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, которые попросили не называть их имени, поскольку сделка еще не завершена. Соглашение все равно должно быть ратифицировано исполнительным советом фонда, и подобные шаги почти всегда очевидны без каких-либо проблем.

Соглашение последовало за дискуссиями, продолжавшимися в течение последних двух недель, о том, как Киев сможет финансировать свою деятельность в случае, если американское финансирование, которое связано с Конгрессом, не будет получено. Эти планы, призванные показать, что Украина может продолжать обслуживать свои долги, включают расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов.

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Если Конгресс США не одобрит помощь стране на сумму более 60 миллиардов долларов в этом году, средства МВФ, вероятно, станут вторым по величине финансовым спасательным кругом для Киева после грантов и кредитов ЕС.

Команда сотрудников МВФ во главе с главой миссии Гэвином Греем, которая оценивала, выполнила ли Украина условия для получения кредита, собирается завершить свою работу и сделать заявление в четверг в Вашингтоне, сообщили чиновники. По словам одного из чиновников, для завершения соглашения на уровне персонала может потребоваться еще несколько дней.

Представитель МВФ сообщил, что его команда сейчас находится в Варшаве для переговоров с украинскими чиновниками и свяжется с ними по окончании миссии, не раскрывая дополнительных подробностей. Пресс-служба центрального банка Украины заявила, что не может давать комментариев до завершения миссии МВФ, а Минфин отказался от комментариев.

Сотрудничесто Украины с МВФ - детали

Выплата будет первой из четырех, которые Украина ожидает в этом году, на общую сумму 5,4 миллиарда долларов, что является частью полномасштабной программы для Украины, утвержденной в 2023 году, когда МВФ впервые предоставил кредит стране, находящейся в состоянии войны.

Чтобы получить деньги, правительству необходимо выполнить условия, обсуждаемые с МВФ. По словам двух чиновников, помимо других обязательств, кабинету министров, возможно, придется отказаться от своего недавнего запроса к центральному банку разрешить продажу иностранной валюты некоторым частным украинским фирмам, чтобы помочь им погасить свои долги по еврооблигациям, по словам двух чиновников. Приостановка платежей помогает Киеву сохранить столь необходимые валютные резервы.

Фонд по развитию способности Украины (UCDF) под координацией МВФ начал работу с 13 февраля, после инаугурационного заседания руководящего комитета Фонда. Проект предусматривает финансирование расширенной технической помощи для реализации программ экономических реформ украинскими органами власти.

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