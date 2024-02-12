Пройдет ряд встреч перед просмотром программы финансирования Украины.

Сегодня, 12 февраля, в Киев прибыла команда Международного валютного фонда, чтобы провести ряд встреч с представителями власти Украины и другими партнерами. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

После этих встреч 17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет дискуссии с представителями властей Украины в Варшаве в контексте третьего пересмотра программы расширенного финансирования, поддерживаемой МВФ.

"Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики власти Украины и вызовах, стоящих перед экономикой Украины", – говорится в заявлении.

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Также указано, что команда МВФ будет принимать 13 февраля участие в инаугурационном заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины. На этой встрече будут обсуждаться приоритеты по усилению возможностей Украины и поддержка со стороны МВФ.

Сотрудничество с МВФ

В марте 2023 года МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. До конца 2024 года Украина получила уже третий транш финансирование на сумму около 900 млн долларов в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

27 декабря 2024 года правительство утвердило Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, чем выполнил один из структурных маяков программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

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