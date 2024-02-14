Финансирование первоначального плана работы UCDF достигает 27,5 млн долларов.

Фонд по развитию способности Украины (UCDF) под координацией МВФ начал работу с 13 февраля, после инаугурационного заседания руководящего комитета Фонда. Проект предусматривает финансирование расширенной технической помощи для реализации программ экономических реформ украинскими органами власти, сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что участники инаугурационного заседания руководящего комитета одобрили первоначальный план работы UCDF вместе с его финансированием в размере 27,5 млн долларов, которые будут покрывать техническую помощь МВФ и партнеров в течение 2024-2028 годов.

Текущие ресурсы в размере 16,5 млн долларов предоставляют такие страны-доноры, как Нидерланды, Словакия, Латвия, Япония и Литва. В то же время МВФ работает над тем, чтобы увеличить бюджет финансирования до 65 млн долларов, преодолевали в Нацбанке.

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"Начало работы фонда МВФ по развитию способности Украины в Киеве знаменует ключевую веху в многосторонних усилиях в поддержку амбициозной программы экономических реформ украинского правительства", – заявила Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, рабочий план UCDF сосредоточен на ключевых экономических и финансовых реформах, в частности, по регулированию финансового сектора, денежно-кредитной политики. Каждый пункт плана согласуется с реформами в рамках программы EFF.

Ключевые направления рабочего плана UCDF: фискальные реформы (мобилизация доходов, управление государственными финансами); денежно-кредитная политика; регулирование финансового сектора; финансовая добропорядочность и борьба с коррупцией; статистика; учебные программы для украинских чиновников.

Сотрудничество с МВФ

В октябре 2023 года председатель Национального банка Андрей Пышный рассказывал о создании Фонда развития возможностей для Украины под координацией МВФ.

В понедельник, 12 февраля, в Киев прибыла команда Международного валютного фонда, чтобы провести ряд встреч с представителями власти Украины и другими партнерами. После этих встреч 17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет дискуссии с представителями властей Украины в Варшаве в контексте третьего пересмотра программы расширенного финансирования.

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