Некоторые монеты из кошельков украинцев могут озолотить. 25 копеек изымаются из оборота, но они могут принести хорошие деньги.
Специалисты ресурса "Монеты-ягодки" отметили, что 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года могут быть оценены от 5 до 7 тысяч гривень.
Их особенность в:
- среднем зубе трезуба – он округлый и толстый;
- хвостике буквы Ї – внизу касается буквы Н;
- гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника;
- гурт – без насечек.
Немного дешевле коллекционеры оценивают 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм. За нее можно выручить до 2 тысяч гривень. Отмечается, что редкие монеты чеканилась для годового набора НБУ.
"Так как годовой набор, так и не выпустили, отчеканенные 25 копеек отправили в обращение. Большинство 25-копеечных монет, продаваемых на аукционах, найдены в кошельках или копилках", – говорится в сообшении.
Необычные и редкие монеты в Украине - последние новости
Нумизматика в Украине развита достаточно сильно. Монетами интересуются не только заядлые коллекционеры, но и обычные украинцы. Часто люди даже не подозревают, что в их кошельке, кармане или копилке лежит настоящее сокровище.
Так, на аукцион выставляли 10-копеечную монету 1992 года "английского чекана". За нее просили 10 тысяч гривень.