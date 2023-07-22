Украинцы могут хорошо заработать на монетах, которые вывели из оборота.

Некоторые монеты из кошельков украинцев могут озолотить. 25 копеек изымаются из оборота, но они могут принести хорошие деньги.

Специалисты ресурса "Монеты-ягодки" отметили, что 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года могут быть оценены от 5 до 7 тысяч гривень.

Их особенность в:

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среднем зубе трезуба – он округлый и толстый;

хвостике буквы Ї – внизу касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника;

гурт – без насечек.

Немного дешевле коллекционеры оценивают 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм. За нее можно выручить до 2 тысяч гривень. Отмечается, что редкие монеты чеканилась для годового набора НБУ.

"Так как годовой набор, так и не выпустили, отчеканенные 25 копеек отправили в обращение. Большинство 25-копеечных монет, продаваемых на аукционах, найдены в кошельках или копилках", – говорится в сообшении.

Необычные и редкие монеты в Украине - последние новости

Нумизматика в Украине развита достаточно сильно. Монетами интересуются не только заядлые коллекционеры, но и обычные украинцы. Часто люди даже не подозревают, что в их кошельке, кармане или копилке лежит настоящее сокровище.

Так, на аукцион выставляли 10-копеечную монету 1992 года "английского чекана". За нее просили 10 тысяч гривень.

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