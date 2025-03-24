Использовать эти деньги можно до конца 2025 года

В Украине завершились выплаты 1000 гривень в рамках программы "зимняя еПоддержка". Речь идет о заявках, поданных через "Дию" и банки-партнеры.

"Помощью воспользовались 14,4 млн граждан. Около 60% средств украинцы потратили на коммунальные услуги. Также покупали лекарства украинского производства, поддерживали украинское книгоиздание и донатили на ВСУ", - уточнила министр экономики Юлия Свириденко.

При этом в пресс-службе ведомства отметили, что украинцы получили 703 миллиона гривень по заявкам, поданным с 13 по 28 февраля. Отмечается, что среди них – 124 500 выплат на детей.

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В то же время некоторые украинцы смогут получить "тысячу Зеленского" до конца апреля. Речь идет о гражданах, которые подавали заявки через "Укрпочту".

Напомним, что использовать эти деньги можно до конца 2025 года.

Зимняя еПоддержка - главные новости

С 1 декабря 2024 года все граждане Украины, которые находились на территории страны, могли получить единовременную выплату в размере 1 тысячи гривень в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Заявки принимали до 28 февраля 2025 года.

Средства можно потратить на ограниченный перечень товаров и услуг - лекарства, коммунальные платежи, пополнение мобильного счета, донаты на ВСУ, спорт, кино и прочее.

Позеж премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что некоторым украинцам, которые получили "тысячу Зеленского", придется ее вернуть.

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