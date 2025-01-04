Подать заявку на получение средств можно до конца февраля.

Подать заявку на получение тысячи гривен "зимней еПоддержки" (так называемая "тысяча Зеленского") можно до конца февраля, а потратить средства можно до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Дії".

"Подать заявление можно в течение всего зимнего периода - до 28 февраля 2025 года, а использовать средства - до 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Программа доступна для всех граждан, находящихся в Украине, за исключением временно оккупированных территорий. "Зимняя еПоддержка" предназначена не только взрослым, но и детям. Для этого родители должны оформить заявление на каждого своего ребенка.

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Средства программы начисляются на карту "Национальный кэшбек". Украинцы, которые получают выплаты через почту, смогут получить тысячу гривень в отделениях Укрпочты. Если у человека отсутствует РНОКПП, следует обратиться в один из банков-партнеров программы.

Полученные деньги можно использовать на:

коммунальные платежи, медицинские, ветеринарные или юридические услуги;

образование, спорт, отдых, транспорт, мобильную связь, страхование;

благотворительность: пожертвовать на ВСУ или купить военные облигации;

салоны красоты, развлечения и другие услуги.

Зимняя еПоддержка

Украинцы с 1 декабря могут подавать заявку на выплату 1000 гривень в приложении "Дія". В программе "Зимняя еПоддержка" могут принять участие все украинцы, которые находятся на территории страны. Граждане, у которых есть дети, также могут оформить выплаты на своего ребенка.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, по состоянию на 24 декабря 10,3 млн украинцев подали заявки на одноразовую помощь по программе "Зимняя еПоддержка".

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что украинцы 75 тысяч раз купили книги за "зимнюю еПоддержку".

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