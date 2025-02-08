Премьер заверил, что по результатам аудита будут обязательно установлены неправомерные получатели выплат.

С момента запуска программы "Зимняя еПоддержка" почти 12 млн украинцев получили так называемую "тысячу Зеленского". Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телемарафона, что некоторым украинцам придется ее вернуть.

Глава правительства подчеркнул, что получить деньги могут исключительно те, кто находится на территории Украины. По его словам, сначала граждане отмечают декларативным способом, что они находятся на территории Украины, а затем проходят проверку по реестрам, геолокации и другими программными способами.

Шмыгаль заверил, что по результатам аудита будут обязательно установлены неправомерные получатели выплат.

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"Людей, которые этим будут злоупотреблять, может быть минимальное количество. Но мы эти вещи после этого проаудируем, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать средства", - пояснил он.

Стоит добавить, что каким именно образом будут взимать эти деньги, премьер не объяснил.

"Тысяча Зеленского" - последние новости

Заявку на получение помощи в размере 1000 гривень в рамках программы "Зимняя еПоддержка" можно оформить до конца зимы. Деньги должны поступить в течение 10 рабочих дней.

По состоянию на конец дня 14 декабря, почти 860 миллионов гривень люди потратили на оплату коммунальных услуг, 239 млн грн - на интернет и телекоммуникационные услуги. Почти 55 миллионов украинцы перечислили на благотворительность, в частности на нужды ВСУ.

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