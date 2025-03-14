Золото остается привлекательным активом-убежищем в условиях неопределенности.

Золото достигло рекордной отметки в 3000 долларов за унцию (28,35 грамма). Причиной этого роста стала агрессивная тарифная политика президента США Дональда Трампа, которая может нанести удар по экономическому росту. Об этом пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что спотовое золото выросло до 2994 долларов за унцию. При этом фьючерсы в Нью-Йорке уверенно превысили 3000 долларов за унцию.

Драгоценный металл продемонстрировал хорошие результаты в этом квартале после значительного роста в 2024 году, поскольку агрессивная торговая политика администрации США снизила аппетит к рискованным активам, включая акции. Росту цен на драгоценные металлы также способствовали покупки со стороны центральных банков.

Видео дня

Среди шагов в сфере торговли Трамп пригрозил ввести 200% тариф на европейское вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Он также заявил, что не отменит пошлины на сталь и алюминий, которые вступили в силу на этой неделе, и не откажется от планов по тарифам, которые должны начать действовать уже 2 апреля.

"С приближением второго квартала, когда взаимные пошлины могут спровоцировать очередную волну рыночной турбулентности, золото остается привлекательным активом-убежищем в условиях дефицита альтернатив", - отметил Йеп Джун Ронг, рыночный стратег IG Asia Pte.

Банки все больше уверены в том, что рынок ждет дальнейший рост, намечая цели, которые еще несколько кварталов назад показались бы невероятными для многих инвесторов. Ранее на этой неделе Macquarie Group прогнозировала скачок до 3500 долларов за унцию во втором квартале, тогда как BNP Paribas SA повысила свой прогноз до средних цен, значительно превышающих 3000 долларов.

Цены на золото - последние новости

20 февраля цены на золото выросли до исторического максимума и достигли отметки выше 2 950 долларов за унцию из-за опасений, что угрозы Трампа по пошлинам приведут к глобальной торговой войне.

Аналитики сообщали, что в третьем квартале стоимость золота достигнет рекордной отметки в 3500 долларов за унцию. Эксперты отмечали, что в этом году цена на золото выросла на 12%. Это было обусловлено неопределенностью относительно геополитики и пошлин президента США Дональда Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: