Драгоценный металл уже торгуется на уровне 2 940 долларов за унцию.

Популярность золота, как безопасной инвестиции, в мире только растет. Аналитики Macquarie Group считают, что в третьем квартале его стоимость достигнет рекордной отметки в 3500 долларов за унцию.

Издание Bloomberg пишет, что в среднем за этот период цена на слитки может составить 3 150 долларов за унцию, говорится в записке аналитиков под руководством Маркуса Гарви. Драгоценный металл, который в четверг, 13 марта, торгуется на уровне 2 940 долларов за унцию, получит дополнительную поддержку из-за опасений по поводу потенциально растущего дефицита бюджета США, считают они.

В этом году цена на золото выросла на 12%, что обусловлено неопределенностью в отношении геополитики и пошлин президента США Дональда Трампа. По мнению Macquarie, ухудшение перспектив бюджета США сигнализирует о возможном росте инфляции, что благоприятно скажется на драгоценном металле как хеджевом инструменте.

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"Мы считаем, что рост цен на золото, мы ожидаем его продолжения, в первую очередь обусловлен большей готовностью инвесторов и официальных учреждений платить за отсутствие кредитного или контрагентского риска", - заявили аналитики.

По их словам, у биржевых фондов, работающих со слитками, есть "широкие возможности" для наращивания своих активов. Золото также получит дополнительную поддержку со стороны физического рынка - ювелирных изделий, слитков, монет и технологий, - который сохраняет свои позиции, несмотря на рост цен, добавили они.

В прошлом месяце Goldman Sachs Group Inc. повысил целевой уровень цен на золото на конец года до 3 100 долларов за унцию, а Citigroup Inc. ранее в феврале заявил, что ожидает, что цены достигнут 3 000 долларов за унцию в течение трех месяцев.

Цены на золото - последние новости

21 января мировые цены на золото выросли до более чем двухмесячного максимума на фоне ослабления доллара США, а также на фоне неопределенности относительно торговой политики нового американского президента Дональда Трампа, которую поддержали покупки драгоценного металла.

20 февраля цены на золото выросли до исторического максимума - выше отметки 2 950 долларов за унцию из-за опасений, что угрозы Трампа относительно пошлин приведут к глобальной торговой войне.

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