Золото, являющееся безопасным вложением, подорожало на 12% в этом году

Цены на золото выросли до исторического максимума - выше отметки 2 950 долларов за унцию. Металл резко подорожал из-за опасений, что угрозы президента США Дональда Трампа относительно пошлин приведут к глобальной торговой войне.

Издание Reuters пишет, что золото, являющееся безопасным вложением во времена неопределенности, в этом году подорожало на 12%.

"Отметка в 3 000 долларов, похоже, оказывает магнетическое влияние на рынок, и несмотря на то, что по большинству показателей рынок технически перекуплен, он, кажется, полон решимости преодолеть этот магический уровень", - отметил независимый аналитик Росс Норман.

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Аналитики не сомневаются, что 3000 долларов за унцию станет реальностью, остается лишь вопрос "Когда это произойдет?".

"Хотя есть предположения, что потенциальные мирные переговоры между Украиной и Россией могут привести к некоторому ослаблению цен на золото, но это будет временным явлением", - считает рыночный стратег IG Йеап Джун Ронг.

Спотовое серебро прибавило 1,2% до 33,12 доллара за унцию. Платина подорожала на 0,2% до 974,05 доллара, а палладий - на 1,7% до 984,59 доллара.

Цены на золото - последние новости

21 января мировые цены на золото выросли до более чем двухмесячного максимума на фоне ослабления доллара США, а также на фоне неопределенности относительно торговой политики нового американского президента Дональда Трампа, которую поддержали покупки драгоценного металла.

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