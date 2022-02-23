Им заморозят активы на территории Евросоюза, запретят въезд в страны ЕС и транзит через них.

СМИ узнали новые фамилии российских чиновников, которые попали под санкции Евросоюза.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Так, вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу и руководителем администрации президента Антоном Вайно в санкционном списке оказались командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

Кроме того, в списке санкций значатся заместитель председателя правительства и председатель наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко и председатель Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

Напомним, 23 февраля ЕС намерен обнародовать согласованный всеми 27-ю странами-членами санкционный список. Всем, кто в него попадет, заморозят активы на территории ЕС, запретят въезд в страны Европейского союза и транзит через них.

На данный момент известно, что в список вошел 351 депутат Госдумы, все они проголосовали за признание "ЛДНР", а также 24 физических и три юридических лица.

Путин признал "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

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Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. Только за прошедшие сутки на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. Один военный погиб, еще шестеро – ранены и травмированы.