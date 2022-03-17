Премьер-министр Шмигаль не нашел понимания с руководителем Nestle относительно неэтичности работы компании в России.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не нашел взаимопонимания с руководителем Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания. Рабочие места и налоги уплаченые в бюджет страны-террориста — это финансирование убийств беззащитных детей и женщин", - говорится в сообщении.

Шмигаль подчеркнул, что надеется, что Nestle изменит свое решение.

Как сообщал УНИАН, с начала войны РФ против Украины 24 февраля, с российского рынка ушли сотни компаний и известных брендов, а страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

14 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в настоящее время 209 компаний полностью вышли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами. При этом, 378 продолжают работать или ограничили работу частично.

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