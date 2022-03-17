Ранее глава Минцифры Михаил Федоров призвал компанию прекратить все операции в РФ и остановить поставки продукции в страну, убивающую тысячи украинцев.

Американский производитель полупроводников Qualcomm перестал продавать процессоры в Россию из-за ее агрессии против Украины.

Об этом сообщил старший вице-президент по связям с госорганами компании Нейт Тиббитс, отвечая на пост министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который призвал компанию прекратить все операции в РФ и остановить поставки продукции в страну, убивающую тысячи украинцев.

"Это неправильно. Qualcomm призвал к мирному урегулированию агрессии в Украине", - написал Тиббитс.

Он добавил, что Qualcomm сделала пожертвования организациям, оказывающим помощь и поддерживающих украинцев, а также удвоила все благотворительные взносы своих сотрудников.

"Мы соблюдаем санкции и законы США и не продаем продукцию российским компаниям", - подчеркнул Тиббитс.

Глава Минцифры поблагодарил компанию за поддержку. Он также добавил, что компания может еще помочь Украине, отправив свои спутниковые телефоны украинским спасателям, чтобы они могли отвечать и коммуницировать быстрее.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Русские обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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