В рамках проекта стоимостью почти 60 млн гривень компании установят более 200 контейнеров для раздельного сбора стекла, пластика, бумаги и металла в трех городах Киевской области.

Компания Nestle и компания по управлению отходами Veolia запустили проект по раздельному сбору и переработке мусора в Украине, в рамках которого до конца осени 2020 года планируют установить более 200 контейнеров для стекла, пластика, бумаги и металла в трех населенных пунктах Киевской области.

Об этом сообщил генеральный директор Nestle в Украине и Молдове Алессандро Дзанелли во время официального открытия проекта в поселке Макаров.

«Вопрос переработки пластика и других отходов - одна из главных проблем человечества. Наша компания взяла на себя обязательство к 2025 году полностью перейти на упаковку из материалов, пригодных к переработке или повторному использованию. Однако для эффективного решения проблемы важно не только создать инновационную упаковку, но и построить эффективную систему сбора и переработки отходов на национальном уровне», - сказал он.

Дзанелли подчеркнул, что все три действующих завода Nestle в Украине уже свели к нулю вывоз мусора на свалки – все отходы производства перерабатываются. Поэтому, по его словам, проект по раздельному сбору отходов является важной трансформацией украинских городов, где необходима совместная работа всех заинтересованных сторон - как государства и бизнеса, так и гражданского общества и потребителей.

Компании Nestle и Veolia при поддержке местных органов власти инвестируют в проект около 60 млн гривень и в течение пяти лет создадут инфраструктуру для сбора более 40 тонн отходов в месяц в населенных пунктах Макаров, Новые и Старые Петровцы.

«Цель нашего партнерства - сделать раздельный сбор отходов значительным шагом на пути к созданию системы комплексного обращения с твердыми бытовыми отходами, с максимальным извлечением вторичного сырья. Также я полон надежды, что этот пилотный проект будет служить ярким примером и для других украинских городов, городков и поселков», - рассказал директор предприятий Veolia в Украине Александр Королюк.

В компании пояснили, что минимум раз в неделю твердые отходы будут вывозиться на сортировочные станции, где они будут разобраны по фракциям и отправлены на специализированные заводы, которые занимаются переработкой того или иного сырья или вида пластика.

Во время официального открытия проекта поселковый голова Макарова Вадим Токарь поблагодарил компании-партнеры за запуск проекта и отметил, что местная община, со своей стороны, приложит максимум усилий, чтобы уменьшить количество бытовых отходов и оставить будущим поколениям чистую окружающую среду.

Справка УНИАН. Nestlе - одна из крупнейших компаний мира в сфере производства продуктов питания и напитков, которая представлена в 187 странах. На рынке Украины с 1994 года, с тех пор компания продвигает такие международные бренды, как NESCAFЕ, Nesquik, Lion, Friskies, KitKat и др. В мае 2003 года в Киеве основано ООО «Нестле Украина». Также в Украине компания владеет ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ», «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»), ООО «Техноком» (ТМ «Мивина»).

Бизнес Nestlе в Украине представлен такими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы, продукты быстрого приготовления), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных.

Группа Veolia ("Веолия") является мировым лидером в области управления ресурсами. Компания разрабатывает и предоставляет услуги в области водоснабжения и водоотведения, обращения с отходами и энергообеспечения, способствуя устойчивому развитию общин и промышленности. Veolia работает в Украине с 1995 года в сфере обращения с отходами и управляет деятельностью трех предприятий в Киеве, Тернополе и Черновцах.

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Автор: УНИАН