К ответственности предполагается привлекать и тех, кто помогает перемещать и прятать активы

Соединенные Штаты Америки объявили о начале работы специальной группы, которая будет заниматься поиском и арестом активов российских элит и олигархов, а также используемых ими подставных лиц.

Как сообщает "Голос Америки", в ней примут участие США, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия и Еврокомиссия.

От каждой из этих стран в состав группы войдут представители министерства финансов, министерства юстиции и министерства внутренних дел.

Минфин США уже предоставил участникам группы список из 50 человек, поиск активов которых является приоритетным для США. Из этого списка обнародованы фамилии 28 человек, находящихся под санкциями нескольких стран, включая США.

Члены группы обсудили вопросы об эффективном применении санкций в отношении России, а также о помощи третьим странам в выявлении и замораживании активов, находящихся в пределах их юрисдикции.

Отдельно был обсужден вопрос привлечения к ответственности физических лиц и компаний, которые помогают перемещать и прятать активы олигархов, попавших под санкции.

Как сообщал УНИАН, недавно финансовая полиция Италии арестовала виллу российского олигарха Петра Авена стоимостью более 4 миллионов евро.