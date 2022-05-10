Всего с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Минфин продал военных облигаций на более 60 млрд гривень.

Министерство финансов во вторник, 10 мая, разместило военные облигации на 4,7 млрд гривень.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.

"Сегодня Минфин разместил военные облигации на сумму 4,7 млрд гривен. Спасибо всем, кто поддерживает государство инвестициями! Слава Украине!"- говорится в сообщении.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

25 февраля Кабинет министров принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. гривен. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 10 до 11% годовых в зависимости от срока.

По состоянию на 3 мая с начала полномасштабного нападения России на Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет почти 50 млрд грн, 93,8 млн долл. и 176,5 млн евро.

Всего с начала полномасштабного вторжения Минфин продал военных облигаций более чем на 60 млрд гривень.

Вас также могут заинтересовать новости:

В Украине прогнозируют взлет цен на пищевые продукты

ООН планирует денежные выплаты для 2 миллионов украинцев

Украина получила грант на почти 90 миллионов евро от Всемирного банка: на что пойдут деньги