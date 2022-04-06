Иностранные кредиторы не признают российскую валюту как погашение валютного долга.

Минфин России перевел средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь иностранный банк не разрешил проводить выплату в долларах.

Об этом сообщила прессслужба Минфина РФ.

В объяснении говорится о том, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов.

"4 апреля 2022 г. Минфин России перечислил средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 г. ... на счета своих клиентов-депозитариев по расчетам с владельцами данных долговых инструментов", – говорится в сообщении.

В России такие обязательства считают "выполненными", однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают российскую валюту в качестве погашения валютного долга. Если так произойдет в случае с выплатой в понедельник, это будет означать технический дефолт РФ.

Этому может помешать одно "но": после волны санкций в 2014 году в результате аннексии украинского Крыма, Россия начала добавлять в свои евробонды выпуска после 2018 года возможность выплаты в рублях как альтернативу. Пока не понятно, содержит ли ее упомянутые выпуски и согласятся ли держатели долга на такое погашение.

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