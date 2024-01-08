Железняк прогнозирует, что уже на этой неделе будет представлен текст закона от Сената по поддержке Украины.

Конгресс США наконец достиг соглашения о предотвращении шатдауна, и это значительно увеличивает будущие шансы получить компромисс по финансированию помощи Украине. Об этом написал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, проанализировав ситуацию в Конгрессе.

Он напомнил, что 7 января лидер демократов Сената Чак Шумер и спикер Палаты представителей Майкл Джонсон объявили, что достигли соглашения в 1,66 трлн долларов на финансирование федерального правительства в 2024 году. Далее голосование должно быть в Сенате и Палате представителей.

"Выглядит так, что наконец одобрят бюджет", - отметил Железняк.

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Также он отметил два момента, на которые стоит обратить внимание.

Так, отметил Железняк, спикер Палаты представителей Джонсон, назвавший сделку в воскресенье "наиболее выгодной бюджетной сделкой, которой республиканцы достигли за последнее десятилетие", по факту пошел против своего родного ультраправого крыла республиканцев, выступивших против этой сделки.

"Ну то есть снова спикер проигнорировал ультраправых трампистов. Поэтому и по вопросу Украины тоже уже значительно легче их позиция значит", - подчеркнул Железняк.

Кроме того, отметил депутат, вопрос безопасности границ и иммиграции не рассматривается в законе о бюджете. Поэтому остается как переговорная позиция в законодательстве о финансировании Украины, Израиля и Тайваня.

"Что ж, сейчас уже ждем хороших новостей и конкретно по нашему вопросу. Говорят, будут скоро тоже. Очень вероятно, что уже на этой неделе будет представлен текст закона от Сената по поддержке Украины. И, что очень хорошо, вероятно объем останется такой, как просил Белый дом (то есть 60+ млрд $ для Украины)", - подчеркнул он.

Он добавил, что сегодня в Вашингтон возвращаются сенаторы на две пленарных недели, и переговорщики от двух партий будут делать брифинг по деталям соглашения, к которому они пришли.

Помощь Украине от США

Администрация Байдена еще в 2023 году запросила у Конгресса дополнительную финансовую помощь Украине и Израилю, однако запрос так и не был одобрен. Перед новогодними праздниками республиканцы ушли на каникулы.Камнем преткновения стал вопрос безопасности американской границы.

7 января стало известно, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США достигли соглашения о финансировании работы правительства в 2024 году.

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