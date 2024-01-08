Он призвал республиканцев одобрить его запрос о помощи Украине и Израилю.

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США достигли соглашения по финансированию работы правительства в 2024 году.

Об этом говорится в заявлении президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. По его словам, двухпартийная рамочная программа финансирования еще на один шаг приближает их к предотвращению закрытия правительства и защите национальных приоритетов.

"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрожать закрытием правительства и выполнить свою основную обязанность по финансированию важнейших приоритетов в области внутренней политики и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Пришло время действовать", - добавил президент.

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Помощь Украине от США: что известно

Администрация Байдена еще в 2023 году запросила у Конгресса дополнительную финансовую помощь Украине и Израилю, однако запрос так и не был одобрен. Перед новогодними праздниками республиканцы ушли на каникулы.

Камнем преткновения стал вопрос безопасности американской границы. Республиканцы требуют проведения существенных реформ пограничной политики, прежде чем помощь Украине будет одобрена.

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