В Украине подешевел доллар: курсы на сегодня

Официальный курс НБУ на 17 июня: 100 USD – 2674,24 гривни; 100 EUR – 3023,9 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2674,24 (16 июня – 2684,4)

100 EUR – 3023,9 (16 июня – 3020,62)

На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 26,80/26,82 гривни/доллар, к евро – 30,20/30,22 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 16 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,84 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд ослабла к доллару - на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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