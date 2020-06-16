В Украине ощутимо подорожал доллар: курсы валют

Официальный курс НБУ на 16 июня: 100 USD – 2684,4 гривни ; 100 EUR – 3020,62 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2684,4 (15 июня – 2673,03)

100 EUR – 3020,62 (15 июня – 3021,19)

На межбанковском валютном рынке Украины в понедельник, 15 июня, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,76/26,79 гривни/доллар, к евро – 30,10/30,13 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 15 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,73 гривни/доллар, то есть гривня после однодневного укрепления ослабла к доллару на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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