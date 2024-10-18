Эксперт считает, что следующая неделя на валютном рынке будет предсказуемо спокойной.

В конце октября ожидается, что на валютном рынке сохранятся умеренные курсовые изменения. Ежедневные изменения курса будут происходить как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, но они будут незначительными.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что украинцев ожидает еще одна "мягкая" неделя, когда валютные изменения ничем не удивят.

Он спрогнозировал, что на валютном рынке 21-27 октября курс доллара будет колебаться на межбанке в пределах 41,1-41,5 гривни за доллар. При этом на наличном валютном рынке в пределах 41,2-41,7 гривни за доллар.

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Таким образом, на следующей неделе 100 долларов в Украине обойдется в 4120 – 4170 гривень.

Курс валют в Украине - прогнозы экспертов

Курс доллара в Украине в конце 2024 года может достигнуть новой психологической отметки. Экономист Олег Пендзин считает, что до конца года доллар может подорожать и достичь отметки в 42,5 гривни за доллар.

Кроме того, банкир Сергей Фурса отметил, что курс доллара в течение 2025 года может расти, но это не будет происходить резко. По его словам, с большей вероятностью доллар в 2025 году будет ниже 45 гривни.Таким образом, в конце года курс будет на уровне 44 – 45 гривень за доллар.

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