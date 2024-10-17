В проекте бюджета Украины на 2025 год курс доллара заложен на уровне 45 гривень. Банкир Сергей Фурса отметил, что американская валюта в течение года может расти, но это не будет происходить резко.
"Вероятность есть, но не такая значительная. Может быть, что в конце года курс будет на уровне 44 – 45 гривен за доллар", - заявил Фурса в комментарии 24 каналу.
По его словам, с большей вероятностью доллар в 2025 году будет ниже 45 гривни. Он уверен, что ситуация на валютном рынке останется стабильной.
"Курс последние почти полгода не меняется, откуда могут взяться панические настроения мне не понятно", – подытожил банкир.
Таким образом, 100 долларов в Украине в конце 2025 года, согласно прогнозу, будет в промежутке 4400-4500 гривень.
Сколько придется заплатить за 100 долларов в конце 2024 года
Курс доллара в Украине в конце 2024 года может достигнуть новой психологической отметки. Экономист Олег Пендзин считает, что до конца года доллар может подорожать. По его мнению, курс может достичь отметки в 42,5 гривни за доллар.
Таким образом, в конце 2024 года, вероятно, 100 долларов будут стоить 4 200 – 4 250 гривень.