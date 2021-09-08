Правительство направит проект на рассмотрение парламента до 15 сентября.

Проект Государственного бюджета на 2022 год, который правительство до 15 сентября направит на рассмотрение в парламент, будет сбалансированным и реалистичным.

Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"15 сентября, как это предусмотрено законодательством, правительство направит в парламент проект Государственного бюджета на 2022 год. Впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года. Это будет сбалансированный, реалистичный проект с четкими приоритетами, среди которых – обороноспособность, развитие медицинской сферы, развитие образования, инфраструктура и, конечно, социальные программы", - сказал он.

Законодательство предусматривает, что правительство должно передать в парламент проект госбюджета на следующий год до 15 сентября.

Госбюджет-2022:

26 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Кабинет министров вовремя утвердит и направит в Верховную Раду законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

"Уже скоро правительство утвердит и передаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год. Как и в прошлом году, все передадим вовремя и также будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономический рост и другие важные направления", - сказал он.

Автор: Дмитрий Шварц