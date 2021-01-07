Премьер отметил, что почти 8 тысяч различных бизнесов уже получили свыше 17 миллиардов гривень по программе кредитования "5-7-9".

Более 7,5 тысячи различных бизнесов уже получили свыше 17 миллиардов гривень в рамках программы кредитования "5-7-9".

Читайте такжеКабмин расширил возможности льготного кредитованияОб этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"По состоянию на сейчас уже более 7,5 тысячи различных бизнесов по всей стране получили свыше 17 миллиардов гривень. Введен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита", - сказал он.

Также премьер добавил, что продолжают действовать налоговые каникулы для физических лиц-предпринимателей первой группы. До июня они освобождаются от уплаты единого социального взноса.

Глава правительства подчеркнул, что в 2021 году Кабмин продолжит реализовать и расширит программу доступного кредитования под 5%, 7% или 9%.

Что этому предшествовало

3 февраля 2020 года правительство объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в 50 тысяч кредитов за год.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования и максимальной сумме кредита.

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Автор: Виктория Токарева