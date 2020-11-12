Также в Минэкономики рассматривают возможность адаптации программы частичной безработицы.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассматривает возможность расширить круг участников программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с помощью повышения максимального уровня годового дохода предприятий и ослабления условий для фонда оплаты труда и численности персонала, а также использования дохода предприятия за отчетный период 2020 года и введения портфельных гарантий.

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Как сообщает пресс-служба министерства, об этом говорилось на встречах министра экономики Игоря Петрашко с представителями бизнес-индустрий.

Также в министерстве рассматривают возможность адаптации программы частичной безработицы.

"Поддержка будет продолжена, и в связи с этим, к существующему бюджету программы, дополнительно выделено 80 миллионов гривень. Главная цель - помочь бизнесу в покрытии расходов на зарплату сотрудникам, которым сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места", - сказано в сообщении.

Также во время диалога предпринимателями поднимался вопрос арендной платы и возможности освобождения от нее или отсрочки. Среди предложенных вариантов решений - взаимодействие с Торгово-промышленной палатой для получения специальных сертификатов, позволяющих использовать механизм форс-мажора. Еще один рассмотренный формат поддержки бизнеса - получение грантов, в контексте которых предприниматели высказали пожелание поднять существующие лимиты финансовой поддержки.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что Кабинет министров окажет помощь бизнесу, который может понести потери от внедрения "карантина выходного дня".

Он отметил что правительство готово к тому, чтобы подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного "карантина выходного дня". В полной мере возобновят и расширят следующие программы поддержки – это компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства, выплаты на детей для физических лиц – предпринимателей, вместе с Торгово-промышленной палатой разрабатываем упрощенный механизм реализации форс-мажорных обстоятельств, продолжает работать программа доступных кредитов "5-7-9", которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса.

Украинские банки в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю предоставили 259 новых кредитов на общую сумму 519 миллионов гривень. С момента старта программы выдано более 5 тысяч кредитов на общую сумму почти 12,7 миллиарда гривень.

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Автор: Дмитрий Шварц