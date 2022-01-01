С 1 января повышаются пенсии для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, имеющих инвалидность.

В Украине с 1 января 2022 года повышаются размеры пенсионных выплат для лиц, получивших инвалидность в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, с 1 января 2022 года пенсионные выплаты для таких лиц будут не менее 14 тыс. 600 грн по I группе инвалидности; 9 тыс. 500 грн – по ІІ группе инвалидности; 7 тыс. грн – по ІІІ группе инвалидности.

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Кроме того, правительство установило с 1 января 2022 года минимальную пенсионную выплату на уровне не менее 7 тыс. 800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, супруге (супругу) защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС.

Также в 2022 году с 1 марта будет произведена индексация пенсий для всех пенсионеров, а с 1 октября пенсионеры в возрасте 70-75 лет будут получать дополнительные ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривень.

Как рассчитывают размер пенсии в Украине:

Пенсия украинцев рассчитывается по формуле: средняя зарплата по стране за три года умноженная на соотношение средней зарплаты к собственной, на стаж в годах и на 1%. При этом на пенсии можно получить не 80% своей зарплаты, а всего лишь 80% от средней зарплаты по стране за три года при условии, если ваша зарплата в это время не была ниже.

Повышение пенсии:

С 1 декабря 2021 года в Украине для всех категорий пенсионеров минимальная пенсия была увеличена с 1854 до 1934 гривень.

17 декабря 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что размер средней пенсии в Украине в декабре этого года достиг почти 4 тысяч гривень.