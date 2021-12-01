Минимальная пенсия увеличена с 1854 до 1934 гривень.

С 1 декабря в Украине для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии.

Об этом говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

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Минимальная пенсия увеличена с 1854 до 1934 гривень.

Перерасчет пенсий будет произведен автоматически, дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины пенсионерам не нужно.

В связи с увеличением с 1 декабря прожиточного минимума, в Украине вырастут индивидуальные доплаты за сверхнормативный стаж. Также будут увеличены размеры надбавок, доплат, повышений, зависящих от размера прожиточного минимума.

Кроме того, в связи с тем, что с 1 декабря 2021 года минимальная зарплата вырастет с 6 тыс. грн до 6,5 тыс. грн, минимальная пенсия для неработающих пенсионеров, если их возраст превышает 65 лет и они имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 для мужчин) будет увеличена с 2400 грн. до 2600 грн.

Как будут повышать пенсии:

в декабре – 1934 гривни;

в июле 2022 года – 2027 гривень;

в декабре 2022 года – 2093 гривни.

Сколько украинцев и какую пенсию получают:

меньше 2000 гривень - 15,6% пенсионеров, а это 1,7 миллиона человек;

от 2001 до 3000 гривень - 38,3% пенсионеров, а это 4,19 миллиона человек;

от 3001 до 4000 гривень - 19,4% пенсионеров, а это 2,13 миллиона человек;

от 4001 до 5000 гривень - 9,3% пенсионеров, а это 1 миллион человек;

от 5001 до 10 тысяч гривень - 13,5% пенсионеров, а это 1,47 миллиона человек;

более 10 тысяч гривень - 3,9% пенсионеров, а это 433,5 тысячи человек.

Как рассчитывают размер пенсии в Украине:

Пенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата по стране за три года умноженная на соотношение средней зарплаты к собственной, на стаж в годах и на 1%. При этом на пенсии можно получить не 80% своей зарплаты, а всего лишь 80% от средней зарплаты по стране за три года при условии, если ваша зарплата в это время не была ниже.

По состоянию на 10 ноября 2021 года пенсия в Украине с начала года в среднем увеличилась на 400 гривень.

Автор: Елена Коваленко