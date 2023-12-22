Ужесточение санкций гарантирует, что банки не будут использовать финансовую систему США для обхода ограничений.

В пятницу, 22 декабря, Белый дом опубликовал указ президента США Джо Байдена, предусматривающий возможность применения ограничений к банкам, которые обслуживают платежи, связанные с российским военно-промышленным комплексом, сообщили в администрации президента США.

Таким финучреждениям будет отказано в доступе к финансовой системе США. Американские власти смогут запретить открывать счета в США, а также блокировать их имущество.

Ужесточение санкций гарантирует, что банки не будут использовать финансовую систему США для обхода ограничений. Это создаст новое давление на банки, чтобы убедиться, что они не используются для обхода санкций, цитирует заместителя министра финансов США Уолли Адейемо телеканал Sky News.

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Американский чиновник отметил, что большинство крупных финансовых учреждений придерживаются санкций США, направленных на ограничение российского ВПК. По его словам, новый указ позволяет казначейству США нацеливаться на банки в таких странах, как Китай, Турция, ОАЭ и другие, которые могут помогать России избегать санкций.

"Этот инструмент говорит о том, что если вы финансовое учреждение, вы должны принять меры, чтобы убедиться, что вас не используют российские подставные компании для избежания санкций", – добавил Адейемо.

Санкции США против РФ

Ранее УНИАН писал, что группа конгрессменов обратилась с письмом к советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану с предложением усилить энергетические санкций против РФ. Они отметили, что схема ограничения цен на российскую нефть позволяет России продолжать финансировать войну против Украины.

До этого США ввели новые санкции против российских компаний и либерийских танкеров, перевозивших нефть из России. Активы этих организаций в США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям запрещается вести с ними бизнес.

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